Gendarmerie : Le major Abdou Salam Sarr décède des suites d'un malaise

Le chef du poste de sécurité des Imports et des Domaines de la Foire n'est plus ! L'adjudant-major de la gendarmerie nationale, Abdou Salam Sarr, a été emporté par un malaise. La cérémonie de levée du corps a eu lieu hier jeudi à l'hôpital Principal, suivie de l'inhumation au cimetière de Yoff, a appris Seneweb. Elhadji Mody Diallo a pris sa plume pour faire un témoignage sur son défunt frère d'armes.







"Regret vous annoncer le rappel à Dieu de l'adjudant-major Abdou Salam Sarr, Chef du poste de sécurité des Imports et des Domaines de la Foire.





[...] Élevons des prières pour le repos de son âme. Notre Camarade, qui vient de tirer sa révérence en se rendant à son lieu de travail, était originaire de Kaolack. Issu de la 24e promotion des élèves-gendarmes et de la 29e des élèves-maréchaux des logis, il a servi, entre autres, à la garde présidentielle puis dans une division très stratégique de l'État-major de la Gendarmerie nationale où il a vécu une grande partie de son parcours, eu égard à sa discrétion professionnelle. Une discrétion professionnelle tant souhaitée et voulue.





En outre, je sais qu'il a séjourné au Brésil où l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal s'appelait Fodé Seck. À ses côtés, le colonel de gendarmerie Mamadou Diouf et ancien intendant des Palais nationaux, alors attaché militaire. C'était durant la période de 2007 à 2012 pour m'en remémorer. Dès son retour à l'État-major de la Gendarmerie nationale pour ensuite s'envoler pour une mission onusienne de la SENFPU 9 pour constituer des éléments qui nous ont relevés en 2014.





Très submergé par sa brusque disparition comme tant et apprise depuis ce matin ! Faut reconnaître qu'actuellement, on vit un deuil ! Et si on vit un deuil, les mots font souvent défaut pour écrire où d'écrire ce que l'on ressent ! Abdou Salam Sarr était pétri de qualités humaines, professionnelles et un truisme que de le rappeler d'ailleurs. Serviable et sociable, nous le connaissions gradé de valeur d'une grande générosité, d'un sens du partage, d'un amour et du respect à ses prochains. Pieux, responsable, vertueux et respectueux, un grand serviteur dont son existence était une leçon de vie et de la vie. Au sens très élevé du devoir, ce qui lui avait permis d'être aussi un fédérateur. Je peux citer d'autres qualités de l'illustre disparu. Dire que nous venons de perdre un grand serviteur de sa nation ! Autre très grosse perte dans nos rangs. Ainsi va la vie !





Sachons tous que nous venons de Dieu, en lui ne retournons est vérité immuable ! Condoléances attristées à la Gendarmerie nationale y compris personnels retraités. À ses classes, camarades de promotion. À ses familles, je citerais sa veuve Awa Ly, son grand frère l' adjudant-major de gendarmerie à la retraite Boure Sarr. Àux populations des différents quartiers de Kaolack qu'il chérissait tant ainsi que l'ensemble de la grande famille des forces de défense et de sécurité.

Mon cher frère de valeur, nous sommes très fiers de vous. Reconnaissance pour les éminents services rendus.





Terre, sois légère sur lui ! Longue vie à nous.





Elhadji Mody DIALLO, toujours aux services de nos devanciers".