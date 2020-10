Guinée : Décès du président des droit-de-l’hommistes, Abdou Gadiry Diallo

C’est une triste nouvelle. Abdou Gadiry Diallo, le président de l’Organisation guinéenne des Droits de l’homme, est décédé ce jour 27 octobre 2020 à Conakry (Guinée). L’annonce est faite par la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), la Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’homme (Raddho) et Amnesty International/Sénégal.«Nos organisations présentent leurs condoléances à sa famille, aux organisations de défense des droits humains et à toute la société civile guinéenne et sénégalaise», lit-on dans un communiqué signé par Sadikh Niass, Assane Dioma Ndiaye et Seydi Gassama.