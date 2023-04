INHUMATION DE LAMINE NIANG AU CIMETIERE KHALHOUSS DE TIVAOUANE : Le ministre Papa Sagna Mbaye ému aux larmes

C’est ce dimanche 9 avril 2023, au cimetière Khalhouss de Tivaouane, à 11 h, qu’a été inhumé le jeune pêcheur Lamine Niang, dont le corps sans vie a été retrouvé le visage lacéré vendredi, sur la plage du village de Kondhio, à Mboro-sur-mer communément appelé Mboro Ndeund-Kat, un village traditionnel lébou. Une foule composée en particulier de pêcheurs venus de Saint-Louis, Cayar, Mboro, Joal, Mbour, entre autres, a accompagné à sa dernière demeure la victime des récents affrontements ayant opposé des pêcheurs de Cayar et de Mboro.





Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, venu assister à l'enterrement du jeune pêcheur, de souligner : « C’est une douleur que nous avons partagée avec la famille. Depuis que ce garçon a été porté disparu, nous étions entre angoisse et anxiété. Notre vœu c'était de le retrouver vivant, mais Dieu l'a voulu ainsi et on a accepté la volonté divine en tant que croyants. Ce garçon est parti à la fleur de l'âge, mais nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. C'est la raison pour laquelle, en bon croyant, on s'en est remis au bon Dieu ».





Papa Sagna Mbaye de poursuivre : «Nous avons prié, nous avons pleuré, parce qu’en nous substituant à son père, à sa mère, un garçon d'une vingtaine d'années, athlétique, plein de santé, qui focalisait l'espoir mais aussi l’honneur et le prestige de sa famille. Il a quitté son Dagana natal pour venir ici, à Mboro, être adopté par le village et confondu aux enfants du village, parce qu’il a fait toujours preuve d'abnégation mais aussi d'amour pour son métier, également de droiture et de rectitude, d'après les témoignages recueillis dans son entourage. C’est la raison pour laquelle ça fait mal, mais on s'en remet à Dieu».





Pour le ministre des Pêches, «nous devons prier le Bon Dieu, dans Sa miséricorde, de pouvoir donner la possibilité à sa famille de continuer à exister, à croire, à prier en son absence, parce que c'était un don de Dieu et c'est le Bon Dieu qui l'a repris».





Par rapport à une certaine « assistance », le ministre d’indiquer : «Nous ne pouvons que faire des actes, mais remplacer cette créature humaine relève de l'impossible. Mais en tant que croyant on se console, parce que quand le Bon Dieu agit de la sorte, c'est parce que nous ignorons ce qu'il prépare pour l'avenir.»





Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime rappelle que «rien ne peut se construire dans la violence, dans la brutalité». Et pour cette raison, il remercie toutes les bonnes volontés qui ont eu à s'investir de près ou de loin dans la recherche de solutions. Il rassure que «beaucoup de personnes ont eu à faire des missions souterraines, à s'investir pour que la paix revienne dans cette famille des pêcheurs qui est une».





Selon lui, «lemonde de la pêche a beaucoup investi pour qu'on puisse arriver à ces résultats».