Inhumation de Mansour Kama : L’ultime hommage rendu au militant du travail et du dialogue social

Hommage à Mansour Kama

La morgue de l'hôpital Principal de Dakar a refusé du monde, ce lundi 3 août. Ce, pour rendre un dernier hommage au président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), décédé hier dimanche 2 août à l’hôpital Aristide Le Dantec.





Selon la Rfm, les témoignages sont unanimes à l'endroit du militant du travail et du dialogue social. A les en croire, Mansour Kama est un homme de paix, de convergence. Il a beaucoup contribué au développement du secteur privé sénégalais.





«Je retiens de l’homme un patriote très engagé, qui croit en ses convictions. Et nous prions pour que Dieu l’agrée dans son paradis. C’était un homme qui a été très utile et pour le secteur de l'eau potable et le Sénégal dans sa globalité», a laissé entendre le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), Charles Fall.





Ancien ministre du Travail sous Abdoulaye Wade, Yoro Deh de faire savoir : «Il (Mansour Kama) est l’un de mes meilleurs conseillers. Je l’ai connu dans les années 80. Quand j’ai eu la chance d'exercer les fonctions de ministre du Travail, je l’ai beaucoup écouté et il m’a beaucoup conseillé. Ce que nous avons fait dans le cadre du dialogue social au Sénégal, nous l’avons fait avec lui et les autres partenaires sociaux. Il connaissait l’entreprise et le secteur du travail.»