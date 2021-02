L’ancien ministre Amadou Bator Diop est décédé

Le Sénégal et le monde intellectuel sont en deuil. En effet, Seneweb a appris le rappel à Dieu de l’ancien ministre du Développement rural sous l’ère du président Abdou Diouf, Amadou Bator Diop. Il a été rappelé à Dieu ce dimanche à Dakar.L’ancien ministre a été également Président du Conseil d'administration de la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs), et premier ingénieur agronome du Sénégal.Seneweb présente ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du peuple sénégalais.