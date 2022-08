La presse sénégalaise endeuillée: Rappel à Dieu de Lamine Touré

C’est une triste nouvelle de cette soirée du dimanche 28 août 2022. L’ancien formateur au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) n’est plus. Également ancien de la Radio télévision sénégalaise (RTS), Lamine Touré, LT pour les intimes, a rendu l’âme ce jour. «Lamine Touré était un homme courtois et fondamentalement bon. Un homme d'une grande humilité. Un grand professionnel. Un professeur émérite de radio. Que Dieu ait pitié de son âme », a témoigné le président de la Commission de la carte nationale de presse (CCNP), Daouda Mine.

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) parle d’une «très grande perte pour le journalisme sénégalais ». «Lamine Touré s'en est allé ce jour rejoindre son seigneur.Quel homme il fut ! Journaliste, perfectionniste, puis formateur intransigeant, humaniste et humble. Qu'allah lui fasse miséricorde. Nos condoléances à Mme Touré, ses garçons et sa fille Bijou », ont écrit les syndicalistes de la presse.

Le défunt a été le président du Jury Radio du Concours des Meilleurs Reporters de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS). Avec sa disparition, cette section devient «orpheline» selon Ibrahima Baldé et Cie. «Lamine Touré accompagnait la CJRS depuis des années dans la formation des jeunes reporters d’ici et d’ailleurs. C’est pourquoi il a été honoré de son vivant le 10 décembre dernier à l’occasion de la première édition du Sargal des doyens de la Presse. Il était d'une immense générosité dans le partage d'expériences », ont fait savoir les jeunes reporters.

Qui ajoutent: «Professeur exemplaire, LT était un grand pédagogue , un grand journaliste connu et reconnu dans ce métier qu'il a exercé avec professionnalisme et sérieux . Une belle voix de la radio s’est donc éteinte à jamais! Reposez en Paix Lamine Touré! ».

Par ailleurs, la CJRS en a profité pour présenter «ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à tous les journalistes ».