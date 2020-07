Le journaliste Kader Diop n'est plus

La presse sénégalaise est en deuil. En effet, Seneweb a appris le décès, ce jeudi, de Kader Diop.





Ancien journaliste à Radio Sénégal et à l’Afp à Dakar, Kader Diop était aussi formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information et de la communication (Cesti).





Il fut également dirigeant de l'équipe de basket du Trésor qui constituait l’ossature des premières sélections nationales masculine dans les années 60.





Seneweb présente des condoléances à la famille de Kader Diop et à toute la presse sénégalaise.