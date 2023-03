Le père de Mamadou Korka Bâ, manfestant tué à Bignona, brise le silence

La famille de Mamadou Korka Bâ n'oubliera pas de sitôt le 16 mars 2023. Date à laquelle, le jeune garçon de 20 ans a été atteint à la tête par balle. Deux jours après son décès, ses parents attendent le corps qui est toujours à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor pour une autopsie.

Cependant, son père lui veut que la dépouille de son fils lui soit rendue afin qu’il puisse procéder à l’inhumation. «Dieu me l’a donné et c’est Dieu qui me l’a pris. Je prie pour que le corps de mon enfant me soit restitué pour que je puisse l’inhumer. C’est tout ce que je demande», a dit Hamidou Bâ.

Selon la Radio Futurs Média, l’enquête est enclenchée et l’hôpital régional attend la réquisition du procureur pour procéder à l'examen du corps.

Selon la source, le père du défunt a été au parquet hier mardi, mais, il lui a été signifié qu’il ne peut voir le corps.

"je n’ai pas encore vu son corps. Je veux voir mon enfant quel que soit son état afin que mes parents et moi puissions lui offrir des sépultures dignes. Nous avons été convoqués à la gendarmerie et auditionnés. Mes proches parents se sont rendus à Ziguinchor pour rencontrer le Procureur de la République pour que nous puissions également savoir quelle est la suite qui a été donnée à la mort de mon enfant. En attendant que nous puissions être édifiés, ma famille et moi, nous nous remettons à Allah Swt. La seule chose que je demande, c’est que les autorités m’aident à entrer en possession de la dépouille de mon enfant afin que je puisse le porter en terre en toute tranquillité."