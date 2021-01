Nécrologie : Le rappeur « 10 000 problèmes » en deuil

De son vrai nom Mouhamed Fall, «10 000 problèmes » a humé, ce mardi 12 janvier, l’air de la liberté dans la douleur et la tristesse.

Condamné finalement à trois mois assortis de sursis pour violation de la loi sur le couvre-feu, lors de sa comparution devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le rappeur a appris le décès de sa mère survenu hier nuit.

Alors que le parquet avait requis un mois d’emprisonnement à son encontre.

Une nouvelle qui aura rendu amer le goût de sa liberté après près d’une semaine dans les liens de la détention préventive.





Dans ce dossier, le prévenu a été reconnu coupable d’attroupement, de manifestation sans autorisation et de violation du couvre-feu. Toutefois, il s’est amendé face au juge.



A l’en croire, il voulait lancer des messages de sensibilisation. « Je ne participerai plus jamais à une manifestation à plus forte raison violer un couvre-feu. Je ne commettrai plus jamais l’erreur de retourner en prison. Pardonnez-moi cette fois-ci et je vous garantis que cela ne se reproduira plus », affirme-t-il, en pleurs.





Mouhamed Fall a été arrêté lors de la première soirée du couvre-feu décrété par le Chef de l’Etat Macky Sall.