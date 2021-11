[Photos] Les enfants de la rue ont perdu leur "papi"

Grosse perte! François Raoul Lafouffe, l'homme qui servait de bouclier pour préserver les droits des enfants vient de tirer sa révérence ce mardi 23 novembre.



Président de la coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant (CONAFE), Raoul Lafouffe s'est toujours engagé aux côtés des enfants et des talibés pour leur offrir une meilleure vie, loin de la rue et près de l'affection et l'amour de leurs parents.