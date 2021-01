[Rétro-2020] Les larmes d'une année de deuil

L'année 2020 aura été particulièrement macabre et figurera certainement parmi les années noires de l'histoire du Sénégal. Elle a été marquée par la disparition de nombreuses personnalités, autorités politiques, religieuses, hommes d'affaires, sportifs entre autres. Cette année, en effet, le Sénégal a pleuré la mort de certaines de ses plus belles étoiles. De Pape Diouf (ancien président de l'Olympique de Marseille) à Pape Bouba Diop (ancien international sénégalais) en passant par Serigne Pape Malick Sy, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, Mansour Kama, Général Mamadou Niang, la liste est loin d'être exhaustive.





Pape Bouba Diop, un héros de 2002





Le décès de Pape Bouba Diop a ému bon nombre de Sénégalais. Rappelé à Dieu le dimanche 29 novembre 2020 à l'âge de 42 ans, l'ancien joueur des Lions de la Téranga était atteint de la maladie de Charcot. Alors qu'il a évolué dans plusieurs clubs européens (RC Lens, Fulham, West Ham), Papa Bouba Diop était considéré comme une icône du football sénégalais. En plus d'être de la génération 2002, l'enfant de Rufisque a marqué le premier et unique but du match d'ouverture entre le Sénégal et la France à Séoul. Connu pour sa courtoisie et sa discrétion, il repose désormais dans la vieille ville, après avoir été décoré de l'Ordre national du mérite, à titre posthume.





Pape Diouf, une légende du football





Première victime de la Covid-19 au Sénégal, Pape Diouf meurt le soir du 31 mars 2020 à l'âge de 68 ans, à quelques minutes de son évacuation vers la France.





Ancien journaliste, Mabada Diouf, comme on le surnommait, a présidé l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, après avoir occupé les fonctions de manager général à partir de 2004.





Comme président de l'Om, l'un des postes les plus éjectables du football français, le Franco-sénégalais s'était mis les bouillants ultra-olympiens dans la poche avec sa défense sans concession du club et sa politique de reconstruction réussie après des années d'insuccès. Il peut être considéré comme l'un des acteurs majeurs du renouveau de l'OM en cette fin des années 2000 en ayant ramené puis maintenu le club durant trois années en Ligue des Champions. Personnalité éminente du football, il était aussi consultant sur Canal+.





Iba Der Thiam, historien émérite





Toute aussi inattendue a été la mort du professeur Iba Der Thiam, survenu le 31 octobre 2020 des suites d'une courte maladie à l'hôpital principal de Dakar à l'âge de 83 ans.





Né le 26 février 1937 à Kaffrine, Iba Der Thiam était Professeur d'université et homme politique très connu des Sénégalais. Il a été ministre de l'Education nationale de 1983 à 1988, et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop.





Historien de notoriété mondiale, professeur émérite et humaniste, Iba Der Thiam a dirigé le projet ambitieux de réécriture de l'Histoire générale du Sénégal. 5 tomes ont été publiés, avant sa mort, même une vive polémique a été notée à la sortie de ces volumes, notamment du côté des familles religieuses.





Moustapha Sourang, le juriste





Ancien ministre de l'Education nationale, sous Wade, Moustapha Sourang a été rappelé à Dieu le 4 août 2020 à l'hôpital Principal de Dakar où il était hospitalisé des suites d'une maladie. Le défunt était âgé de 71 ans.





Enseignant à l'Université de Dakar, il était le doyen de la Faculté des Sciences juridiques de 1984 à 1999, puis le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de 1999 à 2001. En mai 2001 il est nommé ministre de l'Éducation, un poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination au poste de ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le 1er octobre 2009. Le 4 décembre 2011, il est nommé ministre des Forces armées.





En 2014, il a été nommé par le président Macky Sall président de la Commission nationale de la réforme foncière (Cnrf).





Général Mamadou Niang, l'homme du consensus





Le Général Mamadou Niang est décédé le lundi 28 décembre, des suites d'une courte maladie.





Né en 1938 à Podor, le Général Mamadou Niang, a été, entre autres, ministre de l'Intérieur, Président de l'Observatoire national des élections (Onel, 1997-98), ambassadeur auprès de la Guinée-Bissau (mai 1999-mars 2000), il est nommé ministre de l'Intérieur (Sénégal) en avril 2000 dans le gouvernement de Moustapha Niasse. À ce poste, il a fortement contribué à l'amélioration de la mobilité et des conditions de travail des forces de police.





Le dernier service rendu par Mamadou Niang à sa patrie a été de présider, à partir de mai 2019, les travaux de la commission politique du Dialogue national, notamment chargé des concertations sur le processus électoral.





Idrissa Diallo, la conviction en bandoulière





Sa disparition aura surpris la classe politique. Maire de Dalifort, Idrissa Diallo, est décédé ce lundi 28 décembre des suites d'une maladie. Le défunt était membre de la coalition politique Taxawu Dakar dirigée par l'ex-maire de la capitale, Khalifa Sall, dont il était très proche.





Membre du comité d'initiative pour l'érection du mémorial du bateau "Le Joola", il avait perdu ses trois enfants dans la catastrophe maritime du 26 septembre 2002. Connu pour son engagement politique, les hommages rendus par ses pairs sont unanimes. Ils retiennent de lui un homme de valeur et de conviction qui a servi sa commune.





Pape Malick Sy, le médiateur social





Benjamin des enfants de Serigne Babacar Sy, premier Khalife général des Tidjanes de Tivaouane, Pape Malick Sy s'est éteint à l'âge de 79 ans. Il a été rappelé à Dieu le jeudi 25 juin 2020 à son domicile de la Cité Keur Gorgui à Dakar, des suites d'une courte maladie.





Désigné porte-parole du Khalife général des Tidjanes par l'actuel Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour, en 2017, suite au décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, Pape Malick Sy s'est entièrement dévoué à cette charge. Esprit brillant et réputé pour son érudition et son ouverture, Pape Malick Sy a toujours mis le savoir et la connaissance comme les socles de sa démarche et de son action.





Cheikh Ahmed Tidiane Seck, l'érudit





Son décès est survenu seulement 24h après le rappel à Dieu du porte-parole de la confrérie Tidiane, Pape Malick Sy. Il s'agit de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, khalife de Thienaba Seck. Il a été rappelé à Dieu le 26 juin 2020 à l'âge de 90 ans dans la nuit du jeudi au vendredi aux environs de 04 heures du matin. Il a été remplacé par Serigne Abdourahmane Seck, fils de Mame Talla Seck, premier Khalife de Thiénaba. Il devient ainsi le 8e Khalife.





Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, le bâtisseur





Le décès du khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass marquera à jamais les talibés de Médina Baye. Rappelé à Dieu le dimanche 2 août 2020, des suites d'une courte maladie, il était âgé de 88 ans.





Surnommé Papa Cheikh par les disciples, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass était le quatrième khalife de cette cité musulmane où vivent de nombreux fidèles de la Tidjaniya, à Kaolack. Il avait succédé à Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass, en 2010.





Durant les dix années passées à la tête de cette communauté musulmane, il s'est révélé grand bâtisseur, multipliant les grandes infrastructures dont la Maison des hôtes, inaugurée à Médina Baye il y a deux ans en présence du président de la République.





Fils de Cheikha Maryama Niang et de Baye Niass, il était réputé pour les innovations apportées à l'organisation de la Jamhiyatu Ansaru Din, qui réunit tous les disciples de Baye Niass vivant dans de nombreux pays.





Seyda Mariama Niass, khaadimatoul khour'ane





Médina Baye n'a pas perdu uniquement son khalife. La fayda a aussi perdu une illustre femme en 2020. Seyda Mariama Niass, fille d'El Hadj Ibrahima Niass (Baye) est décédée ce samedi, 26 décembre 2020 à l'âge de 88 ans. La native de Kossi, près de Kaolack, aura, de son vivant, énormément investi pour l'éducation des enfants. Elle est surtout connue pour son engagement dans l'enseignement du Coran, c'est pourquoi d'ailleurs elle était surnommée Khaadimatoul khour'ane (la serviteuse du Coran).





Après avoir très tôt maîtrisé le Saint Coran, ainsi que la langue arabe et des sciences religieuses, celle qui était présentée comme la fille préférée du saint homme a commencé très jeune à dispenser des enseignements, se tissant ainsi la réputation de "Ndeyi daara" (marraine d'école coranique).





À l'âge de 14 ans déjà, elle donnait des cours dans son école coranique à Kaolack, avant de rejoindre quelques années plus tard, son époux à Dakar où elle a continué sa mission. Elle a fondé le complexe scolaire El Hadji Ibrahima Niass alliant enseignement religieux et enseignement général. Un établissement plus connu sous le nom "école Mariama Niass"





Serigne Ndiaga Diop"Baay Fall", le conférencier





Sa disparition avait fait le tour de la toile. Lui, c'est Serigne Ndiaga Diop, le célèbre conférencier mouride rappelé à Dieu le mercredi 05 août 2020. Il maîtrisait parfaitement la vie et l'œuvre de Cheikh Ibra Fall, le compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul dont il avait une parfaite maîtrise.





Il avait l'habitude de venir honorer de sa présence les plateaux de "Quartier général" de la Tfm durant le mois de ramadan et explosait littéralement l'audience. Il se distinguait par ses causeries sur Cheikh Ibrahima Fall. Une grosse perte pour la communauté mouride, en particulier Baye Fall.





Abdourahmane Fall Tilala, un discours unificateur





On le surnommait le chérif des Maures. Abdourahmane Fall Tilala ne mâchait pas ses mots quand il s'agissait de rappeler aux citoyens les valeurs et les bons comportements qui fondent une société. Le guide religieux qui tenait souvent des rassemblements avait toujours un discours unificateur à l'endroit de la classe politique. Il invitait les uns et les autres à respecter la volonté divine et à taire toute querelle avant d'inciter les talibés à avoir un comportement exemplaire.





Le guide religieux de la communauté nationale des maures du Sénégal nous a quittés le 04 mars 2020 dans un violent accident sur la route de Khombole ainsi que son épouse Adja Fatou Gaye et son chambellan (bekk neeg), Bou Faye. En effet, les accidentés se rendaient à Porokhane pour prendre part au Magal.





Mamadou Bamba Ndiaye, presse et religion





Ancien ministre-conseiller chargé des Affaires religieuses sous la présidence d'Abdoulaye Wade, Mamadou Bamba Ndiaye est décédé le 3 juillet 2020 à l'âge de 71 ans, il avait dirigé le quotidien privé Le Messager.





Né le 4 avril 1949, il a eu une longue carrière dans la presse. Arrivé au Maroc à la fin des années 90, c'est dans la presse écrite qu'il s'est brillamment illustré. Il a été rédacteur en chef de Finances News Hebdo, après feu Abdelali Boukhalef.





Il était aussi apprécié pour sa profonde connaissance de l'Islam et sa grande maîtrise de la langue arabe. Après son passage au Maroc, il est retourné au Sénégal où il a dirigé plusieurs supports, avant d'être nommé ministre.





Ibrahima Ndiaye "Mame Yakhi Lalo", l'artiste





Illustre homme de culture, Ibrahima Ndiaye "Mame Yakhi Lalo" était très connu dans le monde de la culture et de celui de l'audiovisuel. Il s'était bâti une réputation d'encadreur dans le milieu de la presse. Après ses grands succès à la Rts avec "Jataayu Xaleyi", Mame Yakhi Lalo a aussi fait les beaux jours de plusieurs médias dont la radio Disso Fm, la télévision Touba médias. La radio Touba Fall fm sera celle à travers laquelle il aura fait ses dernières émissions.





Rappelé à Dieu dans la nuit du 21 août 2020, Ibrahima Ndiaye était même dans un projet de tournage d'un téléfilm sur la glorieuse histoire de "Modou Macina". Une réalisation qui devait se faire en collaboration avec des artistes Modou-Modou et des journalistes officiant dans le département de Mbacké.





Babacar Touré, le précurseur





Fondateur de Sud, premier groupe de presse au Sénégal, il a marqué de son empreinte le paysage médiatique au Sénégal. Le journaliste Babacar Touré, ex-président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), est décédé le dimanche 26 juillet 2020 à Dakar, à l'âge de 69 ans.





Surnommé BT par certains confrères, selon ses initiales, il a dirigé le CNRA de 2012 à 2018, en remplacement de la magistrate Nancy Ngom Ndiaye.





Après avoir travaillé à plein temps pour le groupe Sud Communication, Babacar Touré publiait de manière épisodique ses analyses, éditos et chroniques dans Sud Quotidien depuis plusieurs années.





L'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication (ISSIC), une école de formation de journalistes installée à Dakar, est également une création du groupe de presse fondé par Babacar Touré.





Alioune Badara Diagne, comédien accompli





Apprenti technicien à radio Saint-Louis, de 1963 à 1966, Alioune Badara Diagne, plus connu sous le nom Golbert Diagne est décédé, le vendredi, 3 avril 2020. Il a succombé des suites d'une maladie, à l'âge de 79 ans.





Originaire de la région de Saint-Louis, il avait lancé la radio Téranga dans la vieille ville. Golbert Diagne n'était pas seulement un as de la communication, c'était aussi un très grand homme de culture et un formidable comédien. Alioune Badara Diagne, a fait les beaux jours du théâtre sénégalais avec "Bara yegoo" qui l'a définitivement propulsé devant le petit écran.





Mansour Kama, Business et patriotisme





Fondateur de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), par ailleurs, président du Conseil d'administration de la Sénégalaise des eaux (Sde), son nom restera à jamais gravé dans le panthéon des plus illustres et dignes fils du Sénégal, qui ont bâti et forgé l'économie nationale.





Mansour Kama était de tous les combats pour faire progresser son pays. Malheureusement sa bataille prendra fin le dimanche 2 août 2020 à l'hôpital Aristide Le Dantec où il était interné.





Le Sénégal perd ainsi, un fervent défenseur de la préférence nationale et du patriotisme économique.





Mamadou Ndiaye Doss, le grand bond