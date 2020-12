Louga : L’imam de la grande mosquée est décédé

La région de Louga et la communauté musulmane du Sénégal sont en deuil. En effet, selon le site web Lougawebnedia, l’imam ratib de la grande mosquée, Ahmed Sy Sarr, n’est plus. Il a été rappelé à Dieu ce mardi 15 décembre, des suites d’une longue maladie.L’enterrement a eu lieu le même jour au cimetière Ridatoul Jannah de Louga.Seneweb présente ses excuses à sa famille et à toute la Oummah islamique.