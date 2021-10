Macky Sall : «Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters»

Suite au décès du célèbre supporter des équipes nationales du Sénégal, par ailleurs membre de 12e Gaïndé, le chef de l’Etat, Macky Sall, a présenté ses condoléances à la famille éplorée et à celle du monde sportif. Ce, après avoir rendu hommage à feu Abdoulaye Thiam.





Sur Twitter, ce dimanche 24 octobre, le président de la République a laissé entendre : «Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters. Fidèle compagnon de toujours de nos équipes nationales, Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote.Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport.»