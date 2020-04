Me Abdoulaye Babou : "Si l'Islam permettait que je sois enterré avec Deguenne Chimère..."

L’avocat et ancien ministre Me Abdoulaye Babou qui était l’invité de Aïssatou Diop Fall dans l’émission face2face, a fait des révélations sur son ex-femme, la défunte Deguenne Chimère.





Face à la journaliste, l’avocat a confié : « Deguenne Chimère était une femme unique pour moi. Et depuis son décès, je n’ai pas mis les pieds dans notre maison située à Hann Maristes où elle vivait. Actuellement, il y a que le gardien qui est là-bas. Moi je vis à Touba. »

En outre, Me Babou a affirmé : « Si l’Islam permettait qu’on m’enterre avec elle, je l'aurais fait sans hésiter. Mais malheureusement, la religion ne nous le permet pas. D’ailleurs, j’avais même commis une erreur après son enterrement en disant que je ne me marierai plus jamais avec une femme. Et c’est pourquoi j'ai jeûné pendant trois jours pour demander pardon au Bon Dieu pour ces propos .»