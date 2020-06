Médina Baye : Décès de la fille ainée de Baye Niass

Sokhna Fatoumata Zahra Ibrahima Niass n'est plus. La fille ainée de Baye Niass a été rappelée à Dieu, ce mardi, à l'âge de 98 ans.





Appelée affectueusement Ya Fatti Zahra à Médina Baye, elle est née le jour de l'anniversaire de son père Baye Niass, un 8 novembre 1924.





Comme tous les enfants de Baye, Sokhna Fatoumata Zahra Niass a maîtrisé très tôt le coran et en a fait sa priorité. Elle a fait ses études coraniques dans l'école de Cheikh Rabbany, le maître mauritanien qui avait en charge la formation coranique de tous les fils et fille de Cheikh Ibrahima Niass.





C'est ainsi, après ses études, que son père l'a donnée en mariage à son disciple et bras droit Serigne Aliou Cissé (rta). Cette union a donné naissance à 3 garçons et 3 filles. Ses fils sont : Imam Hassan Cissé (ancien imam de la mosquée de Médina Baye, rappelé en Dieu en 2008), l'actuel Imam Cheikh Tidiane Cissé et Serigne Mahi Cissé, porte-parole de Médina Baye.