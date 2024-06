Mort de William Anders, astronaute d’Apollo 8 et auteur de cette photo légendaire

William Anders a marqué l’exploration spatiale avec un cliché emblématique, le « Lever de Terre », pris lors de la mission Apollo 8, en 1968.

Il a rejoint les étoiles. L’astronaute américain William Anders, membre de la mission Apollo 8, est mort ce vendredi 7 juin, à 90 ans, dans un accident d’avion, a annoncé son fils à CNN. Il est l’auteur de la légendaire photographie Lever de Terre.



« Mon père est décédé dans un accident d’avion dans les îles San Juan », à la pointe nord-ouest des États-Unis, a précisé son fils Gregory Anders à la chaîne de télévision américaine.



William Anders a marqué l’exploration spatiale avec un cliché emblématique, le « Lever de Terre », pris lors de la mission Apollo 8, la première à s’être mise en orbite autour de la Lune. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, sur cette photographie datant du réveillon de Noël 1968, la planète bleue se détache de l’obscurité, avec la surface lunaire au premier plan.





- / AFP

« Le lever de Terre » sur la Lune réalisé la veille de Noël, le 24 décembre 1968, par Apollo 8.



Il « a offert à l’humanité l’un des cadeaux les plus précieux qu’un astronaute puisse offrir. Il a voyagé jusqu’au seuil de la Lune et nous a tous aidés à voir quelque chose d’autre : nous-mêmes », a écrit sur X l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson. « Il nous manquera. »