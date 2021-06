Moustapha Niasse présente ses condoléances à Alioune Sarr

M. Moustapha Niasse, Président de l'Assemblée nationale, Secrétaire général de l’AFP s'est rendu, ce 10 juin 2021, au domicile, du Ministre Alioune Sarr, Coordonnateur National des cadres de l’AFP, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de sa maman.

Le Président Niasse accompagné de son épouse et de ses proches, a été reçu par le Ministre Alioune Sarr, sa famille, des notables et des représentants des familles religieuses de Thies et du Diobasse.





Le Président Moustapha Niasse a rappelé l'excellente qualité de ses relations avec le Ministre Alioune Sarr et leur compagnonnage de plus de 22 ans. Il a rendu un hommage à leur maman Soxna Fatou Youm, à qui, il rendait visite et qui priait toujours pour eux et pour le Sénégal.





Le porte parole de la famille, Imam Idrissa Gaye et son frère Imam Tafsir Abdourahmane Gaye, ont remercié le Président Moustapha Niasse et son épouse pour leur compassion et pour tout le soutien qu'ils ont apporté au Ministre Alioune Sarr et à sa famille.