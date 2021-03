Obsèques de Serigne Bassirou Mbacké Typ: Alioune Sall à Darou Typ

Le ballet des autorités se poursuit toujours dans la commune de Darou Salam Typ suite au rappel à Dieu du maire Serigne Bassirou Mbacké, fils de Moustapha Bassirou. La cérémonie religieuse dédiée à l'ancien président de l'association des maires du département de Mbacké se tient aujourd'hui.

Selon des sources de Seneweb, à la tête d'une forte délégation, Alioune Sall président de l'Association des Maires du Sénégal (AMS) a présenté ses condoléances à la famille de leur défunt collègue.

Le palais a dépêché des émissaires à Darou Salam Typ dont Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, et Dame Diop ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion,

La délégation gouvernementale a été accueillie par Gorgui Mbaye, gouverneur de Diourbel et des autorités locales. Seneweb a constaté la présence de l'honorable député Mamadou Diop de Croix.

A noter que le président de l’association des maires du département de Mbacké a tiré sa révérence lundi à son domicile situé au quartier Darou Miname à Touba selon des sources de seneweb.Serigne Bassirou Mbacké Typ fils de Serigne Moustapha Bassirou a été inhumé le même jour au cimetière de Bakhiya après la prière de 17 heures.

Le défunt maire de la commune de Darou Salam Typ faisait partie des plus grands cultivateurs du pays.Le chef religieux était aussi responsable de l'Alliance pour la République (Apr).

Nous y reviendrons !