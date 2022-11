Oussouye : Décès de Sékou Sambou dit Ékinole, le Dandy de la classe politique du Kassa

Le député du régime libéral sous Wade, nommé plus tard par le président Macky Sall président du PPDC, Sékou Sambou, a tiré sa révérence. Une nouvelle bien durement ressentie dans le département d'Oussouye, notamment dans le Essoulalou, son M'Lomp natal, selon André Mendy, journaliste.



"Sékou Sambou est un vrai Dandy, il incarne le courage et l'élégance politique. Un tribun hors pair. Vrai disciple du Pr et savant Cheikh Anta Diop; il est un farouche défenseur et promoteur fier de la culture negro- africaine en général et celle du Kassa en particulier", témoigne André Mendy. Pour preuve, il fut le premier député à porter ce bonnet diabolisé par Madiambal Diagne.