Podor : DJ Papa Talla de la radio Douera fm meurt par électrocution

Papa Talla mort par électrocution à Podor

Papa Talla n'est plus. L'animateur de la radio de la municipalité est décédé mardi aux environs de 15 heures suite à une électrocution.





Selon des informations recueillies, Papa Talla aurait reçu une décharge électrique dans l'enclos où il entretient un poulailler. La thèse la mieux partagée est celle d'une défaillance d'un fil électrique qui serait à l'origine de la disparition du jeune Papa Talla, un des meilleurs animateurs de la région de Saint-Louis.