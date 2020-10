Podor : Le monde paysan perd l'un de ses plus grands leaders, Abdoulaye Ndiaye

Décès de Abdoulaye Ndiaye, Président de la filière riz

Abdoulaye Ndiaye, le président de la filière riz dans le département et responsable de plusieurs organisations paysannes a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, à l'hôpital régional de Saint-Louis, après une longue maladie.





L'homme a été de tous les combats du monde paysan et avait l'habitude de porter la parole des paysans à l'occasion de certaines rencontres et autres visites des autorités étatiques dans la région, tant son éloquence et sa maitrise des questions paysannes ne souffraient d'aucune contestation.