Premier anniversaire du rappel à Dieu du Général Lamine Cissé (Par Partners West Africa - Sénégal)

Premier anniversaire du rappel à Dieu du Général Lamine Cissé

Ce 19 avril 2020 marquera, un homme largement connu en Afrique et au niveau international pour son engagement dévoué, son leadership et la grande portée des actions accomplies dans le cadre de ses missions et fonctions successives au service de la paix et la sécurité au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde., le Général Lamine Cissé était un éminent officier général très distingué et très respecté dans les casernes, le milieu diplomatique autant que politique. Sorti de Saint–Cyr et ayant fréquenté diverses grandes écoles militaires, le Général Cissé a réussi une brillante carrière professionnelle couronnée en 1996 par les fonctions deAprès sa période dans l’active, il a été nommé. A ce poste, il organisa pacifiquement en 2000, la première alternance démocratique survenue au Sénégal.Son sens élevé du devoir, ses qualités diplomatiques et son humanisme lui valent d’être sollicité hors de nos frontières. La communauté internationale lui a confié plusieurs dossiers sensibles, qu’il a pilotés avec succès., il a été nommé(BONUCA)., le Général Cissé a été le(UNOWA) basé à Dakar. Dans le cadre de cette mission, et eu égard à sa qualité de, le Général Cissé devient l’pour ldans ce pays., il était désigné comme leLe Général Cissé a été le, en 1997, etIl avait gagné le, en 2008, après Alpha Oumar Konaré, ancien Président du Mali, en 2006 et Mme Graça Simbine épouse de Nelson Mandela, en 2007.Le Général Cissé est leLorsqu’on lui demandait comment il avait fait pour accéder à cette distinction exceptionnelle, il répondait, humblement, « ils ont leurs critères, mais ce qui est important c’est que d’autres africains et d’autres sénégalais réussissent à bénéficier de cet honneur ».Il était Membre de ‘’’ (ISSAT) qui est une branche du Democratic Control of the Armed Forces (DCAF) à Genève ; il est également membre du African Security Sector Network (ASSN), le Réseau Africain du Secteur de la Sécurité. Le Général Lamine Cissé a été le Président Fondateur de l’Il était Président de l’Association Sénégalaise de l’et Président de l’Association Sénégalaise du