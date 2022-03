Presse culturelle : Le témoignage de Alioune Badara Mané sur Ndatté Diop

Journaliste culturel à Seneweb et secrétaire général de l'APCS, Alioune Badara Mané, dans le texte ci-dessous, porte un témoignage sur son défunt confrère El Hadj Ndatté Diop avec qui il partageait l'association de la presse culturelle du Sénégal.





Lorsque j’ai appris le décès brutal de mon ami et frère Elhadji Ndatté Diop, l’émotion m’a envahi tellement je ne sais comment exprimer ma tristesse devant cette terrible nouvelle. Je l’ai vu récemment chez lui dans son salon il y a deux jours, on était parti ensemble voir notre guide religieux à Fass chez Seydi Djamil.





Il m’a toujours considéré comme un frère en ma qualité de Secrétaire Général de l'Apcs dont il était le président.





Il incarnait la simplicité du grand et la sagesse du maître. Il m’avait marqué comme tant d’autres, par son enseignement instructif et séduisant. Ndatté Diop était et reste dans la rétine de notre mémoire. Je présente mes sincères condoléances à sa femme Astou Sarr, sa famille, au groupe GFM et à toute la presse sénégalaise.





Alioune Badara Mané,

Secrétaire Général de l'association de la presse Culturelle du Sénégal