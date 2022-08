Rufisque : La mairie endeuillée

Bara Diouf, conseiller municipal à Rufisque

«Triste nouvelle en ce matin de victoire», a écrit le conseiller municipal Bara Diouf, au lendemain des élections législatives du 31 juillet. Sokhna Rokhaya Diop, adjointe au maire de la ville de Rufisque, est décédée aujourd'hui lundi 1er août. «Rokhaya était une personne courtoise, une militante dévouée du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), efficace dans le travail et très discrète. Le conseil municipal de la ville de Rufisque et le bureau municipal perdent un élément important de notre dispositif», a témoigné ce membre de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw).