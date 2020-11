Samba Abidjan, Samba la Fayette s'est éteint en France

Décès de Samba Abidjan en France

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le Fouta. Concorde Gaye plus connu sous le nom de Samba Abidjan, Samba la Fayette a tiré sa révérence dans la banlieue parisienne où il vivait depuis plusieurs années. Selon des informations recueillies par Seneweb auprès d'un proche, Concorde Gaye ou Sambayal Gaye était malade depuis plusieurs années. Samba Abidjan reste dans la mémoire collective de la fin des années 70 comme étant un richissime homme d'affaires qui avait réservé tout l'hôtel la Fayette en France. Beaucoup de prouesses lui sont prêtées, ce qui lui a valu un titre du roi du Mbalakh "Samba Abidjan, Samba la Fayette, "un tube qui a été sur la sellette au milieu des années 80.