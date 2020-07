Serigne Mbacké Ndiaye sur Mamadou Bamba Ndiaye : " Dernièrement, il m'avait remis ..."

Le coordonnateur du Rassemblement pour la Pérennisation du Libéralisme (RAPEL), Serigne Serigne Mbacké Ndiaye a rendu un hommage à l'ancien ministre Mamadou Bamba Ndiaye, décédé ce vendredi. Collaborateur et ami du défunt, Serigne Mbacké Ndiaye parle d’une lourde perte pour le Sénégal.« Bamba est un homme de conviction et de devoir mais ce que les Sénégalais ignorent, c’est que Bamba est venu à la présidence de la république sous Wade grâce à Sidy Lamine Niass. Je me rappelle encore, c’est Sidy Lamine qui avait adressé une correspondance à Abdoulaye Wade comme il avait l'habitude de le faire d'ailleurs pour lui faire des suggestions relatives à ses relations avec le milieu religieux. Et quand le président Wade a vu la correspondance, il a appelé Sidy Lamine pour lui demander s'il avait quelqu'un à lui proposer. C'est par la suite que Sidy Lamine lui a suggéré Bamba Ndiaye qui était d'ailleurs un militant du Pds et en même temps journaliste de profession" soutient-il sur la Rfm.A en croire le coordonnateur de Rapel, c'est sur ces faits que Mamadou Bamba Ndiaye est d'abord devenu le porte-parole de Wade avant de migrer au poste de ministre en charge des Affaires religieuses.." C'est au même moment que je suis devenu porte- parole de la présidence de République et je partageais le même secrétariat avec Bamba. On était pratiquement dans un même bureau. Et comme je disais, c'est un homme de conviction, un homme de devoir. C'est une grosse perte que nous avons subie, nous qui sommes ses amis et collaborateurs. Dernièrement, il m’avait remis un message adresser au ministre Samba Ndiobène Ka pour le remercier d'un geste qu'il avait fait à son endroit. Je présente toutes mes condoléances à toute sa famille et je souhaite qu’Allah l'accueille en son paradis" .