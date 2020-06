[AUDIO] Tafsir Abdoulaye Gaye, 2Stv : « Pape Malick Sy avait le don de raffermir les cœurs »

Décès de Pape Malick Sy, Porte Parole de la Famille Tidiane

La Ummah islamique est en deuil. Le porte-parole du Khalife général des tidianes, Serigne Pape Malick Sy, est décédé, ce jeudi 25 juin, des suites d’une maladie. Le défunt est le benjamin de la famille du 1er khalife d’El Hadji Malick Sy, Serigne Babacar Sy.





Interrogé par Seneweb, le prêcheur Abdoulaye Gaye, qui officie sur la chaîne 2Stv, apporte un témoignage sur l'homme et sa dimension. « Il est le Benjamin de Serigne Babacar Sy et porte le nom de son grand père El Hadji Malick Sy. Pape Malick avait le don de raffermir les cœurs, il était adulé de tous. Son éducation, il la reçue de Cheikh Ahmed Tidiane Sy en personne. Et il en est la copie conforme. Pape Malick Sy était un homme de principes, un d'union entre les tariqas. Même les non musulmans lui vouaient une considération immense », témoigne-t-il.