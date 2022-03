TFI : Décès du journaliste Jean-Pierre Pernaut

L’annonce est faite par TFI : «C’est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Les rédactions de TF1, de LCI et toutes les équipes du groupe TF1 partagent la peine et le chagrin de sa famille et de ses proches. La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille.»





Dans un tweet, ce mercredi 2 mars, les responsables de cette chaine de télévision française ont indiqué que le défunt «a incarné l’édition du journal de 13 H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d’une fidélité sans faille du public, jusqu’à son dernier JT le vendredi 18 décembre 2020. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français».





«Jean-Pierre, c’était aussi et surtout un homme de caractère, passionné, engagé, chaleureux, amoureux de son métier, des équipes de la rédaction comme de son public. Il va terriblement nous manquer», ont-ils fait savoir.





Jean Pierre Pernaut est décédé, ce jour, à l’âge de 71 ans, des suites d’un cancer du poumon.