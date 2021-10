Touba: Décès du khalife de Serigne Mbacké Fall Ibn Mame Cheikh Ibra Fall

La communauté mouride plus particulièrement celle des "Baye Faal" est encore frappée par le deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Bada Fall khalife de Serigne Mbacké Fall.



Seneweb a appris que ce petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall a tiré sa révérence ce vendredi au quartier Paléne de Touba des suites d'une longue maladie.



En effet, Serigne Alioune Badara Fall dit Serigne Bada Fall était le vice-khalife général des Baye Fall d'après un membre de sa famille câblé par Seneweb. D'après notre interlocuteur, le saint homme n'est resté qu'environ un an au khalifat de son père feu Serigne Mbacké Fall Ibn Cheikh Ibrahima Fall.



Désormais, ce petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall repose au cimetière de Bakhiya. Il a été inhumé vers 21 heures en présence de plusieurs autorités religieuses et disciples.



Seneweb présente ses condoléances à la communauté mouride.