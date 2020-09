Touba : Le khalife de Darou Salam rappelé à Dieu

La communauté mouride est en deuil ! Seneweb a appris le rappel à Dieu du khalife de Mame Cheikh Anta Mbacké et par ailleurs celui Khalife de Darou Salam.Le vénéré défunt, Serigne Mor Faty Mbacké était un fils de Serigne Tacko Mbacké. Le petit-fils de Borom Gawane était un homme multidimensionnel qui avait consacré toute sa vie à suivre les pas de ses prédécesseurs au khalifat du fondateur ladite localité située entre Touba et Mbacké.L'annonce de la nouvelle a été faite ce samedi matin.Seneweb s'incline devant l'âme du disparu et présente ses condoléances à la communauté mouride.