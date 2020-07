[PHOTOS] Zeyda Fatoumata Zahra inhumée à côté de son père Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahim Niasse

PHOTOS. La mère des imams de Médina Baye Niasse, Ya Fatima Zahra Niass a été inhumée ce mercredi.





Elle repose désormais à côté de son père Cheikh Al Islam. Elle est ainsi la première femme à être enterrée à l'intérieur de la grande mosquée.





Une foule immense a accompagné Fatoumata Zahra Niass à sa derrière demeure. La défunte mère des imams de Médina Baye a été inhumée, peu après 18 h 20 mn, à côté de son père.





L'enterrement s'est déroulé dans la douleur. Plusieurs centaines de fidèles ont fait le déplacement. Les uns gagnés par l'émotion, les autres psalmodiant en chœur le nom du Tout-puissant, priant ainsi pour le repos de l'âme de la mère de leur marabout.





La prière mortuaire à été dirigée par l'imam de Médina Baye Niasse, Cheikh Tidiane Alioune Cissé, fils de la disparue.





Le khalife de Médina Baye, Cheikh Ameth Tidiane Niass, l'imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé et Mahy Niass ont fait un vibrant témoignage sur leur défunte mère et soeur avant la prière mortuaire. Le fils et imam a tenu à l'accompagner jusqu'à sa derrière demeure.





Des moments marquant la valeur et la dimension de l'aînée de Baye Niasse mais également la perte d'une femme de qualité.





La dépouille est arrivée à16 h 35mn devant une foule de fidèles qui l'ont accompagnée par des zikr.