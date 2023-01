Ziguinchor : Décès du curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue

L'abbé Serge Otis Sambou, curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue depuis octobre 2021 est décédé à Dakar

Hospitalisé depuis quelques jours à l'hôpital Principal de Dakar pour un traitement accru de la maladie qui l'a attaqué en fin d'année 2022, l'Abbé Serge a finalement été vaincu par celle-ci.





Et pourtant, ces dernières 48 heures, l'état de santé de l'abbé Serge semblait favorable selon la note du Dr Abbé Michel Mendy annonçant son décès. Une nouvelle qui sonne le glas chez les paroissiens de la cathédrale. Dans les différents groupes des réseau sociaux du diocèse, les messages de prières pour le repos de son âme ne cessent d'être postés.