Ziguinchor: Le premier président de la Cour d’appel retrouvé mort chez lui

C’est exclusif.net qui donne la nouvelle. Le premier président de la Cour d'appel de Ziguinchor, Moussa Habib Dione n’est plus. Le corps sans vie de l'ancien directeur adjoint des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice a été retrouvé dans son domicile sis au quartier populeux de Boucotte, ce vendredi en fin de matinée dans des circonstances non encore élucidées.





La source de soutenir qu’une enquête a été immédiatement ouverte pour connaitre les circonstances de cette mort.