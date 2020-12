150 invités, Neymar revoit ses plans à la baisse

Neymar revoie ses invitations à la baisse

Le futur réveillon, organisé par Neymar dans son humble demeure, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Face à la polémique, l’agence qui chapeaute l’organisation de l’événement a décidé de revoir ses plans à la baisse.





500 invités en pleine pandémie et alors que des mesures sanitaires strictes sont en vigueur un peu partout dans le monde: la fiesta que prévoit Neymar pour le réveillon de Nouvel An n’a pas manqué de susciter la polémique. Au Brésil, où le Parisien est rentré pour les fêtes, mais aussi en Europe et, en particulier en France, où évolue la star du ballon rond.





Face au tollé général, l’agence Fabrica, chargée par Neymar d’organiser l’événement a décidé de communiquer et assure que “l’événement est organisé dans le respect de toutes les normes sanitaires déterminées par les organismes publics” et que “l’événement privé, avec un accès exclusif pour les invités et sans vente de billets, se déroule avec toutes les autorisations des agences compétentes nécessaires à sa réalisation”. Ce ne sont donc pas 500 convives qui seront reçus à Mangaratiba, dans une villa appartenant à Neymar, mais bien 150 convives.