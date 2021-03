20 ans plus tard, Ronaldo s’excuse pour son “horrible” coupe de cheveux

Ronaldo et sa coupe de cheveux

Une coupe de cheveux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Lors du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon, la star brésilienne Ronaldo a arboré un style capillaire plutôt singulier à l’aube des demi-finales. Rasé à l’arrière, l’attaquant avait conservé une “visière” de cheveux à l'avant. Deux décennies plus tard, l’ancien joueur de l’Inter et du Real révèle les raisons de ce choix surprenant et s’excuse “auprès de toutes les mamans”.





Huit réalisations, un titre de meilleur buteur et le trophée de la Coupe du Monde soulevé au terme d’un doublé en finale contre l’Allemagne... Le Mondial 2002, inoubliable pour Ronaldo? Presque. Le Brésilien aimerait sans doute effacer de sa mémoire l’innovante coupe de cheveux qu'il a été contraint d'assumer devant des centaines de millions de téléspectateurs.

Un choix esthétique? Non, médiatique. Blessé avant la demi-finale contre la Turquie “Le Phénomène” a souhaité détourner l’attention des journalistes brésiliens. “J'ai demandé à mes coéquipiers: ‘Vous aimez ?’ Ils ont répondu: ‘Non, c’est horrible! Arrête ça!’ Mais les journalistes se sont focalisés sur ma coupe de cheveux et ont zappé la blessure”, confie-t-il à Sports Illustrated.





“Je m’excuse auprès de toutes les mères qui ont vu leurs enfants faire la même coupe”, ironise le mythique attaquant, deux décennies plus tard.