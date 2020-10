50 Cent va voter pour Trump pour éviter une hausse de ses impôts

50 Cent vote Trump pour éviter une hausse des impôts

Lundi 19 octobre, le rappeur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait voter pour Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre prochain. La raison? L’artiste veut éviter une hausse de ses impôts.





Alors que l’élection présidentielle américaine se tiendra dans deux semaines, 50 Cent a annoncé publiquement pour qui il allait voter: Donald Trump, l’actuel président des États-Unis. Pour justifier son choix, 50 cent a publié une capture d’écran de son poste de télévision montrant le plan fiscal du candidat démocrate Joe Biden, qui prévoit s’il est élu d’augmenter le taux d’imposition des citoyens les plus fortunés des États-Unis.





Hausse des impôts

Pour les personnes résidant en Californie, le taux d'imposition s’élèverait à 62,6%, et à New York, il serait de 62%. Joe Biden ne compte pas augmenter les impôts des personnes gagnant moins de 400.000 dollars par an. Mais 50 Cent ne soutient pas du tout le plan fiscal du candidat démocrate. Sur Twitter, l’artiste a lancé: “Bordel (votez pour Trump). Je lâche l’affaire, j’emmerde New York, les Knicks ne gagnent jamais de toute façon. Je m’en fiche que Trump n’aime pas les noirs, 62% faut être complètement cinglé.”





Pourtant, en avril dernier, le rappeur tenait un tout autre discours concernant Trump. Alors que le président des États-Unis avait suggéré de faire des “injections” de désinfectant pour lutter contre le coronavirus, 50 cent avait déclaré sur Instagram: “Ce mec est un cauchemar (...). Votre gars est fou.” Mais ça, c’était avant...