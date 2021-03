À 53 ans, Pamela Anderson souhaite redevenir mère

Pamela Anderson souhaite devenir Maman

Pamela Anderson (53 ans) s’est mariée pour la cinquième fois la veille de Noël avec son garde du corps Dan Hayhurst. Selon un proche de la star, Pamela souhaite redevenir mère et veut fonder une famille avec son nouveau compagnon.





À 53 ans, Pamela Anderson se sent prête à redevenir mère et souhaite agrandir sa famille aux côtés de son nouveau mari Dan Hayhurst. Une source proche de la star a déclaré au magazine britannique Heat Mag qu’elle meurt d’envie de tomber enceinte à nouveau. “Mais elle sait que ce sera difficile.” Selon la source, Pamela et Dan sont également en pourparlers avec des agences d’adoption pour lesquelles ils auraient déjà rempli des documents. En outre, le couple étudie également la possibilité d’avoir recours à une mère porteuse. “Idéalement, ils aimeraient être parents d’ici la fin de l’année”, ajoute la source.





Cinq mariages et deux enfants