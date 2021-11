Absente de la finale de Miss Senegal: Fatima Dione, Miss Senegal 2020 adulée par les internautes

Fatima Dione, Miss Sénégal 2020 est au cœur du buzz sur les réseaux sociaux. Contrairement à un an de cela, la jeune fille est aujourd’hui adulée par les internautes sénégalais qui reprochent au comité d’organisation de Miss Sénégal de l’avoir mise de côté pour l’édition de cette année. Ce, après que la jeune fille ait fait des sorties médiatiques pour dénoncer les mauvaises conditions d’accompagnement du comité après son sacre.



La finale de Miss Sénégal s’est tenue ce samedi à Dakar. Fatima Lamine Lo a remporté la couronne en remplacement de Fatima Dione. Malheureusement, celle-ci était absente, à sa place il y avait la Miss Sénégal 2019, Alberta Diatta.



Ce qui a poussé les internautes à se demander les raisons pour lesquelles Fatima a été zappée par le comite d’organisation. Sans attendre de réponses, un élan de solidarité envers Fatima s’est développé sur Facebook, Twitter et Instagram.



En 24 heures, Miss Senegal 2020 est passée de 3000 à près de 9000 abonnés sur Instagram. «Boostons-la pour qu’elle puisse au moins avoir des sponsors à travers ses plates formes digitales », c’est le contenu du message qui est partagé depuis des heures par les internautes sénégalais.



Mieux, une cagnotte a été mise en place pour aider la Miss qui aurait arrêté ses études et été victime d’une maladie. Les Miss qui ont participé au concours l’année dernière également s’apprêtent à mener des actions pour aider Fatima Dione. La concernée et le comité d’organisation ne se sont pas encore prononcés sur le sujet.