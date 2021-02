Accusations d'infidélité : Eudoxie Yao sur le point de quitter «Grand P» ?

Accusé d’infidélité par le comédien malien Souleymane Keïta alias « Kanté », l’artiste guinéen « Grand P » pourrait voir son union avec sa femme Eudoxie Yao voler en éclats. En effet, la Bimbo ivoirienne serait très en colère contre son amoureux et les internautes, sur l’avenir du couple qui a tant émerveillé les réseaux sociaux, en raison de leurs grandes différences.L’amour est aveugle, ça c’est une évidence. Mais, l’Ivoirienne Eudoxie Yao qui n’avait d’œil, ces derniers temps, que pour « Grand P », semble commencer à prendre conscience de l’infidélité de son fiancé, qui ne cesse de se défendre au nom de la provocation. En effet, ces derniers temps, l’artiste guinéen s’affiche de plus en plus sur la Toile avec des femmes autre que celle qu’on connaît déjà, Eudoxie Yao. Une chose qui a suscité des milliers de questions des internautes qui continuent de prendre d’assaut les réseaux sociaux.« Mon fiancé Grand P s’affiche un peu trop avec d’autres filles sur les réseaux sociaux. Franchement, je n’apprécie pas cela. On ne peut pas prétendre aimer une femme, être en couple avec elle et s’amouracher avec d’autres sur les réseaux sociaux, alors que ta fiancée est aussi très active sur les réseaux sociaux. Mes beaux-parents guinéens l’ont aussi remarqué, mais personne ne s’en plaint », a indiqué Eudoxie Yao.La bimbo ivoirienne va poursuivre dans sa publication, en ajoutant : « alors, si je quitte Grand P qu’ils ne disent pas après que je suis venue dans la vie de Grand P pour juste profiter de lui. En tout cas, parlez à Grand P. S’il continue et que je décide de mettre fin à la relation, ça sera pour de bon ».Après cette déclaration menaçante d’Eudoxie Yao, « Grand P » n’a pas tardé à réagir pour étouffer très vite l’incident, en faisant jaillir subitement son talent de poète romantique. « Bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l’un pour l’autre. S’il te plait, n’écoute pas les gens. C’est juste de la jalousie. Je t’aime jusqu’à l’amour », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Cette sortie de « Grand P » est-elle suffisante pour calmer Eudoxie Yao ? Affaire à suivre.