Achraf Hakimi : son ex-femme Hiba Abouk évoque le divorce et son état émotionnel

Fin février 2023, Hiba Abouk informait son public qu'elle se séparait du joueur du Paris Saint Germain Achraf Hakimi . Quelques jours plus tard, la presse française révèle que la marocain est mis en examen pour viol. Visiblement c’était une simple coïncidence puisque le divorce n’est pas la conséquence de la mise en examen du joueur. En tout cas, c'est ce qu’indique l’actrice hispano-tunisienne de 36 ans.





Récemment, elle a accordé un entretien au magazine ELLE Espagne. Hiba Abouk a parlé de son divorce et de son état émotionnel. « Quand on se sépare, on recommence sa vie, mais ce n’est pas non plus quelque chose de spécial. C’est vrai qu’avec deux enfants, c’est émotionnellement compliqué, mais je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière…L’important est que j’ai la tranquillité d’esprit d’avoir essayé et d’avoir fait tout ce que j’avais à faire. Il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises du jour au lendemain. je ne me suis pas précipitée dans ces moments de crise» a-t-elle déclaré.





"Je vais bien"