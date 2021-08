Adja Diallo et Wally Seck en couple ? La rumeur qui affole la toile

Adja Diallo est actuellement à Abidjan, précisément au Pullman, si l’on se réfère aux vidéos publiées par la concernée sur son compte Snapchat. Hôtel dans lequel loge également Wally Balago Seck, qui est présentement au pays de Houphouët-Bougny pour l’événement “Coming to Côte d’Ivoire”.



Depuis, les rumeurs les plus folles courent sur la toile sénégalaise. Surtout lorsque l’animatrice a écrit avoir passé une bonne soirée avec l’homme de ses rêves. Certaines langues indiscrètes en ont conclu qu’il s’agirait de Wally Balago Seck.



D’autant plus qu’un proche d’Adja Diallo a fait une publication au même moment sur Snapchat. Il écrit : “Il y a des filles qui n’ont pas de tête. Que personne n’interpelle sur l’affaire ; c’est trop salé. J’espère que vous me comprenez.”



Pour certains, c’est une coïncidence ; pour d’autres, il s’agit bel et bien d’une publication qui vise Adja Diallo.



Une fausse rumeur



Interpellé sur l’affaire, un proche de Wally Seck confie que “ces rumeurs sont fausses”. Selon lui, “entre Adja et Wally, il n’y a pas plus que de l’amitié, car elle a, à maintes reprises, dit qu’ils sont des frères. Tout le monde est libre d’être au Pullman, y compris Adja Diallo”.



Une autre source nous souffle qu’Adja est effectivement en couple, mais pas avec le mari de Sokhna Aidarra. “Elle est actuellement à Abidjan pour faire du business et passer du bon temps. Elle n’est nullement dans une liaison amoureuse avec Wally Seck”, nous souffle-t-on.