Affaire Dubaï Porta Potty : l'influenceuse Eudoxie Yao s’explique…

Depuis quelques jours , des influenceuses africaines et européennes sont au cœur d’un scandale sexuel et scatologique qui s’est déroulé à Dubaï.



Parmi elles, l'influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao n'a pas été épargnée. Actuellement présente à Dubaï, la plantureuse Eudoxie a apporté des précisions sur sa présence aux Émirats : « Mon séjour à Dubaï était un cadeau d'anniversaire. J'ai été invitée par un milliardaire qui m'a logé dans un hôtel 5 étoiles et il payait 1 million de fcfa par jour. Je n'y suis pas allée pour faire des bêtises croyez-moi. Sinon, je ne savais pas que les choses de c*c* dans la bouche existent. Quand j'ai vu la vidéo en question j'étais choquée. »



À rappeler que d’après beaucoup de rumeurs, des Sénégalaises seraient impliquées dans ce scandale, mais leur identité demeure inconnue.