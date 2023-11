Aissatou Cœurs Brisés : qui est cette Vénus Callipyge au physique à couper le souffle ?

De la série Karma de Marodi à Cœurs brisés de la maison de production Evenprod, Liliane Zahra Sokhna Maroun n’est plus à présenter dans le monde du showbiz. Plus connue sous le nom de Aissatou, elle se démarque de ses pairs grâce à son langage, sa personnalité et surtout ses courbes à couper le souffle. Mais qui est cette « canette » à la taille de guêpe qui fait chavirer le cœur des hommes.







Star des réseaux sociaux la jeune femme d’origine sénégalaise-libanaise et mauritanienne Liliane ne passe pas inaperçu. Avec une taille de moins de 1m50, elle a fait sa parution dans le monde du cinéma sénégalais y a de cela quelques années. Cependant, grâce à son rôle dans la célèbre série “Cœurs brisés”, qui enregistre plus d’un million de vues par jour, Aïssatou a conquis le cœur des téléspectateurs. A chaque apparition, elle déclenche une vague de commentaires élogieux sur la toile en raison de sa silhouette voluptueuse.





Un charme et une beauté irrésistible





Actrice talentueuse, cette diplômée de Master en langue étrangère appliquée a plusieurs cordes à son arc. Elle séduit le public rien qu’avec son charme naturel et son physique enviable. De teint noir, séduisante, sexy et très osé, Lily se voit comme une féministe qui assume ses choix, son corps et n’hésite pas à le mettre ne valeur.





D’ailleurs, c’est sur cette base qu’elle a été choisie pour interpréter le rôle de Aissatou. Une femme fraiche, jeune, belle, travailleuse, fort de caractère et de surcroît très jalouse qui est finalement tombée amoureuse de son parton Chams, l’un des hommes les plus convoités de la série. Meilleure amie de Ramatoulaye, elle se bat pour conserver sa place dans le cœur de l’homme de sa vie.





De taille moyenne, elle est souvent vêtue de robe moulante, transparente laissant même apparaître certaines parties de son corps. Des traits de caractère qui font que les entreprises de beauté se l'arrachent. Elle est mannequin, actrice et pose pour beaucoup de magazines. La vingtaine, Aissatou participe à la promotion du made in Sénégal grâce à ses collaborations avec des artisans locaux.