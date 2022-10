Akon confesse, les internautes s’indignent

La star planétaire d'origine sénégalaise,Alioune Badara Thiam, connu sous son nom de scène Akon fait les choux gras des réseaux sociaux. Il l’a confessé: son frère Abou s’est produit lors des concerts, à son absence. Cette confession a provoqué l’ire des internautes. Pour certains, cette attitude n’honore pas l’artiste qui avait pourtant nié à plusieurs reprises avoir utilisé son frère pour jouer à sa place à l’aide de Playback. Il l’a reconnu dans une interview qui vient d’être publiée par le magazine américain The Morning Hustle.



« Laisse-moi tirer les choses au clair. Bu était mon double. C' était mon double. C’était avant Internet. Si tu voyais Abou à un endroit et que tu me voyais , tu ne pouvais pas faire la différence », a avancé Akon.



L’option de recourir à son frère est l’alternative pour lui d’honorer ses nombreuses sollicitations et aussi d’améliorer ses revenus. “ Je ne pouvais pas laisser tout cet argent passer’', a-t-il fait savoir.



Ses aveux ont provoqué une indignation totale sur la toile. D'autres considèrent cette attitude comme un manque de respect de la part de l'artiste. Le fait de reconnaître ses erreurs est une marque de grandeur.