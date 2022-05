Al khairy: Diao Baldé Keita s'est marié

L'international sénégalais et ailier gauche de Cagliari, Diao Baldé Keïta a officialisé sa relation avec la mannequin et ancienne showgirl de la version espagnole de « Striscia la Notizia », Simona Guatieri. Ils se sont dit "oui" ce mardi 24 mai au Lac de Côme en Italie.





Le couple s’est rencontré lors d’un événement caritatif en 2017 et depuis, il file le parfait amour. Ils sont parents de 2 enfants, Thiago et Isabel Baldé, nés en 2019 et en 2021.