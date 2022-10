Al khayri : Fatou Jupiter a dit oui à...

"Un temps pour chaque chose, le mariage pour la vie", c'est ainsi que Fatou Jupiter Touré qui n'est plus un cœur à prendre voit la vie. L'actrice et initiatrice du festival de cinéma Téranga movies awards a dit oui à Mr B.



L'annonce a été faite par la jeune dame elle-même sur sa page Instagram.



Ses nombreux fans, de la série “Golden” et “C'est la vie'' diffusée sur TV5Monde, ont manifesté leur contentement pour elle et lui souhaitent un heureux ménage.