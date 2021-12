Al Khayri : La journaliste de la Tfm, Thioro Mbar Ndiaye devient Mme…

Thioro Mbar Ndiaye, Journaliste à la Tfm

La journaliste Thioro Mbar Ndiaye n’est plus un cœur à prendre. La fille de l’ancien ministre, Serigne Mbacké Ndiaye est désormais Mme Seck. Elle a dit oui à Monsieur Seck, ce jeudi 30 décembre 2021. « Heureux d’avoir donné en mariage ma fille, amie et confidente Thioro Mbar Ndiaye ce Jeudi 30 décembre. », a écrit son papa sur sa page facebook. La journaliste de la Tfm ne semble pas vouloir entamer le nouvel an 2022, sans entendre madame. Seneweb lui souhaite un heureux ménage