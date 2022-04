Album "Trône" : Le rappeur Booba décroche le Disque de diamant

Un véritable coup de projecteur pour le rappeur français Booba, qui vient d'être certifié Disque de diamant, avec plus 500 000 exemplaires vendus, grâce à son neuvième album intitulé ‘’Trône", disponible depuis 2017.



De grosses pointures comme Sidiki Diabaté, Niska et Gota Da Bato ont collaboré dans cette production.



L'artiste, tout sourire, donne l'information sur tous ses réseaux, en magnifiant cette belle consécration enregistrée dans sa carrière d'artiste.



Il a adressé un message à ses fans. "Le diamant est éternel, mais pas la mariée. Merci du soutien absolu que vous avez porté au 92i pendant ces longues années… On s’est fait tout seul, sans Music Award, sans soutien à l’extrême droite, sans feat avec Fatal Bazouka, sans peur, sans plier, sans regrets. Merci infiniment et que la force soit avec nous. La piraterie n’est jamais finie", a-t-il déclaré.



De son vrai nom Élie Yaffa, Booba est né d’un père sénégalais issu de la communauté des Soninkés de Bakel, au Sénégal. Il a enregistré 10 albums, a vendu plus de 3 000 000 disques, a obtenu de nombreux disques de certification et est classé à la 3e place des rappeurs ayant le plus vendu d'albums dans l'histoire du rap français.