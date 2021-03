Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences conjugales

Angelina Jolie et Brad Pitt

Près de cinq ans après leur séparation, Brad Pitt et Angelina Jolie n'ont toujours pas trouvé d’accord pour leur divorce. Selon le site américain E! Entertainment, l’actrice aurait déposé le tribunal de nouveaux documents évoquant de présumées violences domestiques impliquant son ex-mari.

Dans ce dossier déposé le 12 mars dernier, Angelina Jolie indique qu’elle et ses enfants auraient des "preuves” de ces accusations.

Les deux stars, qui ont six enfants, se disputent la garde de Zahara (16 ans), Shiloh (14 ans), et Knox et Vivienne (12 ans). Tous deux majeurs, Maddox (19 ans) et Pax (17 ans) n’ont pas besoin de l’autorisation de leurs parents pour témoigner au procès.





“C’est juste une nouvelle tentative de la part d’Angelina. Elle change sa narrative quand ça l’arrange”, a déclaré une source à ET. “En dehors de la seule accusation qu’elle a faite en 2016, et qui a fait l’objet d’une enquête et a été rejetée, il n’y a jamais eu d’autre dossier, rapport de police ou même accusation en ce sens”, a-t-elle ajouté.