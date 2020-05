Angelina Jolie rend un vibrant hommage à sa mère décédée

Angelina Jolie rend hommage à sa mère

À l’occasion de la fête des mères qui a lieu ce dimanche 10 mai un peu partout dans le monde, Angelina Jolie a publié une lettre émouvante en hommage à sa mère, Marcheline Bertrand, qui est décédé en 2007 à l’âge de 56 ans d'un cancer des ovaires.

“J’avais la trentaine quand j’ai perdu ma mère. Quand je repense à ce temps-là, je me rends compte à quel point sa mort m’a changée. Ce n’était pas soudain, mais ça m’a bouleversée”, a écrit l’actrice dans une lettre publiée dans le New York Times ce dimanche. “Perdre l’amour et l’étreinte douce et chaleureuse d'une mère, c’est un peu comme si quelqu’un vous arrachait une couverture de protection”.

La comédienne a expliqué que son divorce avec son père, l’acteur Jon Voight, a forcé sa mère à abandonner sa carrière au théâtre. “Quand mon père a eu une liaison, ça a changé sa vie. Ça a mis son rêve de vie de famille en feu. Mais elle aimait toujours être mère”, a écrit Angelina Jolie.





“Ses rêves de devenir actrice se sont évanouis lorsqu’elle s’est retrouvée, à 26 ans, à élever deux enfants avec un ex célèbre qui allait jeter une longue ombre sur sa vie”, a-t-elle ajouté. “Après sa mort, j’ai retrouvé une vidéo d’elle qui jouait dans un court métrage. Elle était douée. Tout était possible pour elle”.

“Elle n’a jamais perdu sa grâce et son sourire”

Avec ses yeux d’adulte, Angelina Jolie voit aujourd'hui sa mère autrement. “Je me rends compte à quel point ma mère devait être seule et effrayée, mais aussi à quel point elle était déterminée à se battre pour s’assurer que ses enfants allaient bien... C’était une femme qui aimait, même après ses défaites, elle n’a jamais perdu sa grâce et son sourire. Je sais maintenant ce que c’est d’être seule et d’envelopper son manteau autour de ceux que j’aime”.





Plusieurs années après la mort de sa mère, Angelina Jolie s’est fait tatouer la lettre “W” sur la main droite, en référence à la chanson des Rolling Stones “Winter” que Marcheline lui chantait lorsqu’elle était bébé. Avec le temps, ce tatouage s’est estompé. “À mesure que ce “W” s'effaçait sur ma main, ce sentiment d’être chez soi et d’être protégé a également disparu”, a-t-elle écrit. “La vie a pris de nombreuses tournures. J’ai moi aussi perdu et j’ai vu ma vie prendre une autre direction. Et ça m’a fait plus de mal que je ne l’aurais jamais imaginé”.